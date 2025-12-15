Стрельба в тульском рехабе: полицейские уговаривали агрессора сдаться

Фото из архива Myslo.

Пресс-служба УМВД России по Тульской области прокомментировала происшествие в д. Нижнее Елькино. Вечером 14 декабря в дежурную часть отдела полиции отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Туле поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, в результате которого одному из них были причинены телесные повреждения.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения гражданин не реагировал, вёл себя агрессивно и угрожал им ножом.

В соответствии с требованиями ФЗ «О полиции» один из сотрудников применил табельное оружие, произведя несколько выстрелов – предупредительных и в сторону нападавшего. Мужчина от полученных огнестрельных ранений скончался.

Гражданин, пострадавший от действий злоумышленника, был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказал руководитель пресс-службы Андрей Ярцев.