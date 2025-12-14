  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Токарева водители оккупировали тротуар - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Токарева водители оккупировали тротуар

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Токарева водители оккупировали тротуар

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые перед перекрестком ул. Токарева и ул. Октябрьской в Туле. На снимках и фото видно автомобили, которые припаркованы на тротуаре. Причем, автомобилистов не смутили не только близость ЦО №5, но и расположенный через дорогу районный отдел полиции.

«И так каждый день», возмутился автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Ложевой встретили «резкого» водителя
Дежурная часть
На ул. Ложевой встретили «резкого» водителя
вчера, в 15:02, 22 1676 0
Водитель фургона заблудился на ул. Ложевой
Дежурная часть
Водитель фургона заблудился на ул. Ложевой
13 декабря, в 20:01, 11 2173 2
В Туле торопливому водителю напомнили навык езды задним ходом
Дежурная часть
В Туле торопливому водителю напомнили навык езды задним ходом
13 декабря, в 15:00, 56 2372 7
Под Тулой нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию
Дежурная часть
Под Тулой нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию
12 декабря, в 20:00, 28 3704 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 20:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Кровавая бойня со стрельбой произошла в тульском рехабе
Дежурная часть
Кровавая бойня со стрельбой произошла в тульском рехабе
вчера, в 22:19, 75 3677 3
За четыре часа Тульскую область атаковали пять беспилотников
Жизнь Тулы и области
За четыре часа Тульскую область атаковали пять беспилотников
вчера, в 20:39, 44 2847 -3
Тульскую область ждет самая холодная ночь с начала зимы
Жизнь Тулы и области
Тульскую область ждет самая холодная ночь с начала зимы
вчера, в 21:05, 40 2785 1
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
вчера, в 07:47, 230 9645 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За четыре часа Тульскую область атаковали пять беспилотников
За четыре часа Тульскую область атаковали пять беспилотников
В Тульской области уточнят срок начала платы за капремонт в новостройках
В Тульской области уточнят срок начала платы за капремонт в новостройках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.