  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле торопливому водителю напомнили навык езды задним ходом - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле торопливому водителю напомнили навык езды задним ходом

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле торопливому водителю напомнили навык езды задним ходом

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Кадры сняты в районе перекрестка ул. Пролетарской и ул. Епифанской в Туле.

«Ну очень она торопилась», - прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Ложевой встретили «резкого» водителя
Дежурная часть
На ул. Ложевой встретили «резкого» водителя
сегодня, в 15:02, 21 1018 1
Водитель фургона заблудился на ул. Ложевой
Дежурная часть
Водитель фургона заблудился на ул. Ложевой
вчера, в 20:01, 11 1884 2
Под Тулой нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию
Дежурная часть
Под Тулой нарушитель ПДД едва не устроил массовую аварию
12 декабря, в 20:00, 28 3490 3
На ул. 9 Мая водитель Suzuki дважды нарушил ПДД
Дежурная часть
На ул. 9 Мая водитель Suzuki дважды нарушил ПДД
12 декабря, в 17:40, 16 1400 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 15:00 +7
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
Жизнь Тулы и области
15 беспилотников сбиты над Тульской областью в ночь на 14 декабря
сегодня, в 07:47, 200 7001 0
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 ноября: переменная облачность и до 9 градусов мороза
сегодня, в 09:00, 169 2293 3
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
Жизнь Тулы и области
В воздушном пространстве Тульской области уничтожены три вражеских БПЛА
вчера, в 23:40, 178 4441 0
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
Жизнь Тулы и области
Над Тульской областью уничтожены еще два беспилотника
сегодня, в 12:00, 144 1849 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Немецкий военный эксперт рассказал тульским студентам о конфликтах прошлого
Немецкий военный эксперт рассказал тульским студентам о конфликтах прошлого
С ухудшением погоды в Тульской области резко выросло количество ДТП с пешеходами
С ухудшением погоды в Тульской области резко выросло количество ДТП с пешеходами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.