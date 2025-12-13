  1. Моя Слобода
  Туляк получил два года исправительных работ за отказ оплачивать штраф за суррогатную водку
Туляк получил два года исправительных работ за отказ оплачивать штраф за суррогатную водку

20% заработка должника будут отчисляться в госбюджет.

Туляк получил два года исправительных работ за отказ оплачивать штраф за суррогатную водку
Фото УФССП по Тульской области.

В Новомосковске бизнесмен, осужденный за нелегальное производство алкоголя и торговлю контрафактной продукцией, был обязан выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Судебные приставы неоднократно уведомляли его о необходимости погасить долг, предупреждая, что уклонение от уплаты может привести к замене штрафа на принудительные работы или лишение свободы.

Несмотря на это, мужчина не погасил задолженность и не попросил отсрочку платежа. В результате суд заменил денежный штраф на исправительные работы сроком на два года.

В течение этого периода 20% заработка должника будут отчисляться в госбюджет.

вчера, в 18:11 +1
Место
Тульская область
Прочее
долг судебные приставы
Тульская область получила 75 млн рублей на поддержку промышленности
Тульская область получила 75 млн рублей на поддержку промышленности
В Тульской области хотят втрое увеличить турпоток иностранных туристов
В Тульской области хотят втрое увеличить турпоток иностранных туристов
