Рецидивист из Богородицкого района попался на краже самовара и триммера

В Богородицком районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 39-летний житель поселка Казачка. Мужчина заявил, что неизвестный вломился в его квартиру и утащил оттуда триммер, бензопилу, магнитофон, проектор, колонки и самовар. Ущерб от кражи составил 18 700 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 40-летний житель деревни Красная Дубровка. В полиции по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.