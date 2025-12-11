В Туле бывший «вагнеровец» убил собаку из-за того, что был расстроен

Мужчину признал вину, но уточнил, что на самом деле любит животных.

Сегодня, 11 декабря, в Туле начали рассматривать уголовное дело в отношении 46-летнего Алексея З.

Напомним, вечером 17 сентября пьяный мужчина пришел в квартиру бывшей жены на улицу Пушкинскую. Мужчину облаял терьер хозяйки жилья и в ответ на это он жестоко избил собаку. От полученных травм пес погиб.

В суде Алексей признал вину, но отметил, что не согласен с формулировкой обвинительного заключения. Мужчина заявил, что ударил собаку всего три раза, но никак не больше трех, как утверждает сторона обвинения. Алексей добавил, что в день инцидента выпил всего лишь «бутылочку пива» — у него сгорел дом и он был очень расстроен. Просил рассмотреть его дело в особом порядке.

По информации Myslo, Алексей З. ранее был дважды судим. Один раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Второй — за убийство. В 2015 году, только освободившись из колонии, Алексей зарезал пожилого соседа по общежитию. Ему показалось, что тот украл его приемник. За это преступление он получил 14 лет 5 месяцев колонии строгого режима. После начало СВО Алексей пополнил ряды ЧВК «Вагнер» и искупил вину службой на фронте.

Следующее заседание по этому делу состоится 17 декабря в 11.00.