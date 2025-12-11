В Новомосковске мужчина в пьяном угаре пытался зарезать друга

Пострадавшего с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Фото из архива Myslo.

В Новомосковске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя республики Башкортостан.

Вечером 23 сентября 2025 года он находился в общежитии после рабочего дня и, употребляя алкоголь с другом-земляком, поссорился с ним. В ходе конфликта обвиняемый нанес приятелю четыре удара ножом в живот и спину, пытаясь его убить.

К счастью, соседи вовремя вмешались в конфликт. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали в региональной прокуратуре.

Дело передано в Новомосковский районный суд.