  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске мужчина в пьяном угаре пытался зарезать друга - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Новомосковске мужчина в пьяном угаре пытался зарезать друга

Пострадавшего с ножевыми ранениями доставили в больницу.

В Новомосковске мужчина в пьяном угаре пытался зарезать друга
Фото из архива Myslo.

В Новомосковске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя республики Башкортостан.

Вечером 23 сентября 2025 года он находился в общежитии после рабочего дня и, употребляя алкоголь с другом-земляком, поссорился с ним. В ходе конфликта обвиняемый нанес приятелю четыре удара ножом в живот и спину, пытаясь его убить. 

К счастью, соседи вовремя вмешались в конфликт. Пострадавшего доставили в больницу, рассказали в региональной прокуратуре. 

Дело передано в Новомосковский районный суд.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:03 0
Другие статьи по темам
Место
Новомосковск
Прочее
конфликт пьяная ссора прокуратура Тульской области
Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег с дождём и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 11 декабря: мокрый снег с дождём и ветер
сегодня, в 07:00, 190 1321 4
Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта
Жизнь Тулы и области
Неработающий безнал и проблемы с возвратом: что не устраивает туляков в работе транспорта
сегодня, в 08:00, 50 1362 0
27 беспилотников атаковали Тульскую область в ночь на 11 декабря: повреждено учебное заведение
Жизнь Тулы и области
27 беспилотников атаковали Тульскую область в ночь на 11 декабря: повреждено учебное заведение
сегодня, в 08:22, 27 4794 0
Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности
Жизнь Тулы и области
Куда бежать тулякам с Губернского катка в случае ракетной опасности
вчера, в 18:35, 126 5244 -20

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле бывший «вагнеровец» убил собаку из-за того, что был расстроен
В Туле бывший «вагнеровец» убил собаку из-за того, что был расстроен
Туляк пьяным сел за руль иномарки жены: машину конфисковали
Туляк пьяным сел за руль иномарки жены: машину конфисковали
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.