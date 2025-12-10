В Заречье таксист сбил пенсионера на велосипеде, посадил его в машину и увёз

Всё произошло на пересечении улиц Пузакова и Демидовской.

Фото предоставлено очевидцем.

Как стало известно Myslo, вечером 10 декабря, примерно в 18.00, на перекрестке улиц Пузакова и Демидовской, водитель автомобиля Geely с цветографической схемой такси сбил пожилого велосипедиста.

По словам очевидцев, в момент ДТП велосипедист находился на пешеходном переходе, а таксист проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Прохожие вызвали скорую и сотрудников ГАИ. После непродолжительного скандала водитель посадил пострадавшего в машину, убрал его велосипед в багажник и уехал в неизвестном направлении.