  В Заречье таксист сбил пенсионера на велосипеде, посадил его в машину и увёз
В Заречье таксист сбил пенсионера на велосипеде, посадил его в машину и увёз

Всё произошло на пересечении улиц Пузакова и Демидовской.

В Заречье таксист сбил пенсионера на велосипеде, посадил его в машину и увёз
Фото предоставлено очевидцем.

Как стало известно Myslo, вечером 10 декабря, примерно в 18.00, на перекрестке улиц Пузакова и Демидовской, водитель автомобиля Geely с цветографической схемой такси сбил пожилого велосипедиста.

1.jpg

По словам очевидцев, в момент ДТП велосипедист находился на пешеходном переходе, а таксист проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

2.jpg

Прохожие вызвали скорую и сотрудников ГАИ. После непродолжительного скандала водитель посадил пострадавшего в машину, убрал его велосипед в багажник и уехал в неизвестном направлении.

вчера, в 19:09 +1
Событие
ДТП сбили велосипедиста авария
Место
Тула Заречье
