  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле двое мужчин пытались пронести ножи в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области двое мужчин пытались пронести ножи в суды

На нарушителей составили протоколы.

В Тульской области двое мужчин пытались пронести ножи в суды
Фото УФССП по Тульской области.

В Тульской области судебные приставы предотвратили два случая попыток проникновения в здания судов с предметами, угрожающими безопасности граждан. Первый инцидент произошёл в Киреевском районном суде, где мужчина заявил, что не имеет при себе запрещённых предметов, однако при осмотре у него нашли складной нож и лезвие канцелярского ножа.

Второй случай зафиксирован в Щекинском судебном участке, где другой посетитель пытался принести складной нож, также маскируя его под обычные личные вещи.

В отношении правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:51 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
суд нож
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00, 105 1072 4
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14, 84 3623 -10
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Жизнь Тулы и области
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
сегодня, в 13:42, 34 1434 -2
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
Дежурная часть
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД
сегодня, в 16:30, 33 711 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ООО «МСК-НТ» призывает жителей обслуживаемой территории не копить долги за услугу по обращению с ТКО
ООО «МСК-НТ» призывает жителей обслуживаемой территории не копить долги за услугу по обращению с ТКО
В Тульской области еще сохраняется опасность БПЛА
В Тульской области еще сохраняется опасность БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.