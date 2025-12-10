В Тульской области двое мужчин пытались пронести ножи в суды

Фото УФССП по Тульской области.

В Тульской области судебные приставы предотвратили два случая попыток проникновения в здания судов с предметами, угрожающими безопасности граждан. Первый инцидент произошёл в Киреевском районном суде, где мужчина заявил, что не имеет при себе запрещённых предметов, однако при осмотре у него нашли складной нож и лезвие канцелярского ножа.

Второй случай зафиксирован в Щекинском судебном участке, где другой посетитель пытался принести складной нож, также маскируя его под обычные личные вещи.

В отношении правонарушителей составили протоколы об административном правонарушении.