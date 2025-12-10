  1. Моя Слобода
На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На Зеленстрое водители массово нарушают ПДД

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от нашего постоянного автора, Дмитрия Л. Кадры сняты на повороте с ул. Николая Руднева на пр. Ленина в Туле. На них видно, как сразу несколько водителей повернули налево, не заняв перед этим соответствующее крайнее положение.

«Все те же второрядники», — прокомментировал автор записи.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
В Туле автомобилист встретил сразу двух «подозрительных» водителей
Дежурная часть
В Туле автомобилист встретил сразу двух «подозрительных» водителей
вчера, в 20:16
В Туле нарушитель ПДД на «Ниве» чудом увернулся от трамвая
Дежурная часть
В Туле нарушитель ПДД на «Ниве» чудом увернулся от трамвая
вчера, в 14:20
Припаркованный автомобиль перекрыл движение трамваев по ул. Коминтерна
Дежурная часть
Припаркованный автомобиль перекрыл движение трамваев по ул. Коминтерна
8 декабря, в 21:21
На ул. Сойфера невнимательный водитель перекрыл дорогу пешеходам
Дежурная часть
На ул. Сойфера невнимательный водитель перекрыл дорогу пешеходам
8 декабря, в 18:30
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
сегодня, в 07:00
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
Жизнь Тулы и области
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря
сегодня, в 12:14
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
Жизнь Тулы и области
Повар из Тулы выиграла 3,6 млн рублей в лотерею благодаря интуиции и гороскопу
сегодня, в 13:42
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
Жизнь Тулы и области
В Тульской области предложили соединить трассу М-2 «Крым» и дорогу Тула — Новомосковск
сегодня, в 15:35

В Тульской области еще сохраняется опасность БПЛА
В Тульской области еще сохраняется опасность БПЛА
На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео
На Советской ремонтируют трамвайные пути: видео
