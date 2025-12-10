  1. Моя Слобода
Липовый энергетик из Тулы выманил у знакомых 1,3 млн рублей 

Обещал газифицировать дома, но просто прикарманил денежные средства.

В Новомосковске 41-летний житель Тулы признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Судом установлено, что в декабре 2021 года обвиняемый, выдав себя за представителя энергоснабжающей организации, заключил с жителем поселка Заокского договор о газификации дома. Получив 300 000 рублей, мужчина перестал выходить на связь.

А в марте 2022 года обвиняемый заявил знакомому, что сможет решить его вопрос с подключением дома к газу всего за миллион рублей. Знакомый вручил искомую сумму, после чего «энергетик» снова исчез.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Кроме этого, для возмещения ущерба потерпевшим арестован автомобиль жены обвиняемого стоимостью 4 миллиона рублей. 

Фотограф
сегодня, в 11:02 +4
