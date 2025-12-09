  1. Моя Слобода
  В Туле нарушитель ПДД на «Ниве» чудом увернулся от трамвая
В Туле нарушитель ПДД на «Ниве» чудом увернулся от трамвая

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Максим прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на перекрестке ул. Николая Руднева и ул. Станиславского. На записи видно, как водитель отечественного внедорожника едва не устроил ДТП с трамваем, что называется, на ровном месте.

«Водитель Нивы ловко уворачивается от „неожиданно“ решившего повернуть направо трамвая», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
вчера, в 14:20 +5
