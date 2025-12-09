В Тульской области мужчина убил пожилую женщину девятью ударами ножом

Фото СК.

В Тульской области 67-летнего жителя Новомосковска подозревают в расправе над 86-летней знакомой. По данным следствия, конфликт между мужчиной и пожилой женщиной произошел 7 декабря 2025 года в селе Гремячем. В ходе ссоры он нанес потерпевшей не менее девяти ударов ножом, от которых та скончалась на месте.

Подозреваемый задержан, ему уже предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи готовят ходатайство об его аресте. В настоящее время устанавливаются все детали и обстоятельства преступления.