Суд арестовал болоховскую учительницу, придумавшую хитрую схему с сертификатами на жилье

Женщину подозревают в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей.

Дарья М.

Киреевский суд Тульской области санкционировал домашний арест М., от действий которой, по данным следствия, пострадали 22 жителя Киреевского района.

В отношении педагога из Болохово возбуждено уголовное дело. Всего в деле 21 эпизод: 19 по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину, и еще два — по факту крупного мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ). Общая сумма ущерба — 3 273 000 рублей.

В отношении М. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 24 суток.

Ранее Myslo подробно писал об этой истории здесь

вчера, в 10:36 0
