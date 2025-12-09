  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. «Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка

В суде допросили пенсионерку-продавца квартиры.

«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка

Пожилая женщина пряталась от камер. В суд ее пришла поддержать дочь.

Вопросы Людмиле К. в том числе задавала и покупатель — Мария Штерн.

— Когда мошенники сказали, что надо продать квартиру, вам называли цену? 
— Нет.

— А сумму какую просили перевести на безопасный счет?
— Все, 2 млн 890 тысяч.

— Вы получили задаток 50, потом наличкой 100, потом 2 млн 740 тысяч переводом на счет. На руки вы получили 55 тысяч? Это ваша выгода от продажи жилплощади?
— Да. Для меня это значительная сумма, учитывая, что моя пенсия — 15 тысяч. Я отдала деньги дочери, чтоб они никуда не уплыли, чтоб я их никуда не дела.

— А чего на счет не перевели?
— Не захотела. Меня 2 раза грабили на «безопасных счетах». Отдала им все, что в банке получила, я ездила с мошенниками. А наличку, полученную ранее, задаток, оставила себе. Плюс 5 тысяч еще не принял банкомат, их я тоже оставила себе. Я действовала по инструкции, даже не вспомнила про задаток.

Мошенник убедил меня, что после операции деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут.

Я сделала запись видеоразговора с «майором ФСБ», но без звука… А его фото полиция даже не стала смотреть почему-то.

Половину скриншотов переписки из телефона я поудаляла. Не знаю, для чего я удаляла. Полиции я честно сказала, что полтора месяца была на связи с мошенниками. Чем подтверждать буду? У меня есть кое-какие документы, но нет банка и номера счета. Память в телефоне загружена, я чистила и большую часть удалила переписок и звонков.
 

Судебное заседание продолжается. Ранее в заседании допросили риелтора, помогавшего продавать жилье.

Сюжет: Эффект Долиной
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
Дежурная часть
Тульскую «Долину» отправят на психиатрическую экспертизу
9 декабря, в 17:48, 39 8601 2
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
Дежурная часть
Пенсионерка из Тулы, которая хочет вернуть квартиру по «схеме Долиной», уже дважды переводила мошенникам деньги
9 декабря, в 15:45, 37 7099 1
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
Дежурная часть
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
9 декабря, в 12:58, 45 4599 1
«Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»
Дежурная часть
«Не было ничего подозрительного»: в суде допросили риелтора пенсионерки, продавшей квартиру по «схеме Долиной»
9 декабря, в 12:48, 13 3390 0
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Авторы
9 декабря, в 12:54 +2
Другие статьи по темам
Событие
квартира суд схема
В новомосковской исправительной колонии сочетались браком пять пар
Жизнь Тулы и области
В новомосковской исправительной колонии сочетались браком пять пар
вчера, в 21:21, 51 1124 0
В Туле учеников школы не отвели в укрытие во время ракетной опасности: а как должно быть?
Жизнь Тулы и области
В Туле учеников школы не отвели в укрытие во время ракетной опасности: а как должно быть?
вчера, в 16:24, 59 5745 1
Где в Туле отключат электроэнергию 12 декабря
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 12 декабря
вчера, в 22:00, 27 879 1
Ваныкинская больница выплатит 2 млн рублей родителям умершего мальчика
Жизнь Тулы и области
Ваныкинская больница выплатит 2 млн рублей родителям умершего мальчика
вчера, в 17:13, 40 2537 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе
Звезда скетч-шоу «Даешь, молодежь!» Михаил Башкатов стал учителем в тульской школе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.