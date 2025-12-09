«Мошенники убедили меня, что деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут»: что рассказала в суде пенсионерка

Пожилая женщина пряталась от камер. В суд ее пришла поддержать дочь.

Вопросы Людмиле К. в том числе задавала и покупатель — Мария Штерн.

— Когда мошенники сказали, что надо продать квартиру, вам называли цену?

— Нет.

— А сумму какую просили перевести на безопасный счет?

— Все, 2 млн 890 тысяч.

— Вы получили задаток 50, потом наличкой 100, потом 2 млн 740 тысяч переводом на счет. На руки вы получили 55 тысяч? Это ваша выгода от продажи жилплощади?

— Да. Для меня это значительная сумма, учитывая, что моя пенсия — 15 тысяч. Я отдала деньги дочери, чтоб они никуда не уплыли, чтоб я их никуда не дела.

— А чего на счет не перевели?

— Не захотела. Меня 2 раза грабили на «безопасных счетах». Отдала им все, что в банке получила, я ездила с мошенниками. А наличку, полученную ранее, задаток, оставила себе. Плюс 5 тысяч еще не принял банкомат, их я тоже оставила себе. Я действовала по инструкции, даже не вспомнила про задаток.

Мошенник убедил меня, что после операции деньги вернутся покупателю, а мне квартиру отдадут.

Я сделала запись видеоразговора с «майором ФСБ», но без звука… А его фото полиция даже не стала смотреть почему-то.

Половину скриншотов переписки из телефона я поудаляла. Не знаю, для чего я удаляла. Полиции я честно сказала, что полтора месяца была на связи с мошенниками. Чем подтверждать буду? У меня есть кое-какие документы, но нет банка и номера счета. Память в телефоне загружена, я чистила и большую часть удалила переписок и звонков.



Судебное заседание продолжается. Ранее в заседании допросили риелтора, помогавшего продавать жилье.