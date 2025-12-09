  1. Моя Слобода
  «Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры
«Доверчивость — не значит психическое расстройство»: адвокат покупателя настаивает на экспертизе для продавца квартиры

В Туле продолжается суд по сделке с квартирой, проданной по «долинской схеме».

Фото Артема Жильцова.

На судебно-психиатрической экспертизе настаивает адвокат покупателя Марии Штерн. Она просит поставить перед экспертом вопросы: могла ли продавец квартиры руководить своими действиями и понимать их? 

— Доверчивость — не значит психическое расстройство. Прошу привести формулировку экспертизы в порядок и оставить только слова «не могла понимать» и «не могла руководить» своими действиями. 

Экспертиза возможна только в условиях стационара. По моему мнению, все слова истицы противоречат друг другу. Она может симулировать психическое расстройство, так что именно экспертиза в стационаре поможет установить правду в этом деле, — говорит адвокат.

Экспертизу предлагается провести в Тульской областной психиатрической больнице имени Каменева.

Однако пенсионерка против стационара:

— На месяц стационара не согласна! Только чуть-чуть готова, а то внучек некуда девать.

Подробности этой истории читайте в нашем материале

