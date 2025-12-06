В Туле водитель промчал по встречной обочине и едва не устроил ДТП

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на дороге неподалеку от Тулачермета. На записи видно, как водитель легковушки сразу после обгона выехал на встречную обочину. Похоже, что автомобилист не был уверен, что успевает вернуться обратно в свою полосу. Впрочем, к скорости машины с видеорегистратором тоже есть вопросы…

«На встречке вышел на обгон. Причём, время вернуться в свою полосу было, но зачем-то на мою обочину отправился. Дата и время актуальны. Дорога от Тулачермета в сторону дороги Тула-Новомосковск», - написал автор кадров.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

