В Туле мужчина пытался взорвать бизнесмена: подозреваемого задержали спустя 2 года

Сейчас он арестован, расследование дела продолжается.

Советский районный суд избрал меру пресечения 38-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство и хранении взрывчатых веществ.

Напомним, утром 25 сентября 2023 года в доме по улице Тургеневской раздался взрыв: сработала растяжка, установленная на входной двери. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Тогда установить подозреваемого не получилось. 

Но два года спустя, благодаря кропотливой работе следователей и полиции, злоумышленника удалось задержать. Как удалось выяснить Myslo, в сентябре 2023 года обвиняемый поссорился с местным предпринимателем, Дмитрием Н., и решил убить его. У неустановленного лица мужчина приобрел ручную гранату Ф-1, которую прикрепил к двери дома предпринимателя. При открытии двери устройство сдетонировало, но Дмитрий Н. отделался легким испугом. 

Обвиняемый сознался в содеянном, по ходатайству следователя он заключен под стражу на 1 месяц 26 дней. Расследование уголовного дела продолжается. 

Фотограф
сегодня, в 14:40 +4
