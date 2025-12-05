В Тульской области компания недоплатила государству более 60 млн рублей

Фото из архива Myslo.

В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело против трех человек, обвиняемые мужчины 40 и 55 лет, а также женщина 63 лет.

Следствие установило, что они с марта 2019 года по июнь 2023 года регистрировали юридические лица на своих знакомых, а потом незаконно покупали у них платежные реквизиты компаний.

Затем двое из участников группы стали руководителями ООО «Фасилити Менеджмент Групп», а третьему доверили ведение бухгалтерского учета. Используя фальшивые счета-фактуры и неверные сведения о сделках, они искусственно занижали налоговую базу и уменьшали суммы налогов, подлежащих уплате государству.

В федеральный бюджет не поступили денежные средства на общую сумму свыше 61,7 миллиона рублей.

«Также соучастники в указанный период времени перевели полученные в ходе преступления денежные средства на различные подконтрольные им банковские счета в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению», — сообщили в региональной прокуратуре.