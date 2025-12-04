В Заречье Hyundai после ДТП с легковушкой «запрыгнул» на Nissan

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Фото очевидца и Ирины Игнатьевой

Вечером 4 декабря в районе дома № 7 по ул. Максима Горького в Туле произошло жёсткое ДТП с участием трёх машин.

По словам очевидцев, водитель Hyundai Creta, проезжая перекрёсток, столкнулся с поворачивающим налево Volkswagen Passat из Пензенской области.

После столкновения кроссовер «запрыгнул» на припаркованный на обочине Nissan Terrano. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. По предварительным данным, водитель и пассажир Hyundai Creta доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает.