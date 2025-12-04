  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей

Планировала «обезопасить» денежные средства.

В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей

В Туле 67-летняя жительница Зареченского округа стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, с пенсионеркой связался неизвестный, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Мужчина заявил собеседнице, что все её накопленные денежные средства необходимо обезопасить. Женщина поверила звонившему, дождалась курьера и вручила ему 3 миллиона рублей, 700 долларов и 225 евро. Только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В УМВД России по региону по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф
сегодня, в 14:26 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничество полиция Тула пенсионерка дежурная часть происшествия
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
сегодня, в 07:00, 85 1060 5
В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей
Дежурная часть
В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей
сегодня, в 14:26, 64 1275 1
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
Жизнь Тулы и области
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
сегодня, в 14:01, 37 1893 -2
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
Жизнь Тулы и области
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
сегодня, в 10:13, 35 9501 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулякам рассказали, чем можно подкармливать белок и птиц в парках
Тулякам рассказали, чем можно подкармливать белок и птиц в парках
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.