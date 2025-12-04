В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей

В Туле 67-летняя жительница Зареченского округа стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, с пенсионеркой связался неизвестный, который представился сотрудником портала «Госуслуги». Мужчина заявил собеседнице, что все её накопленные денежные средства необходимо обезопасить. Женщина поверила звонившему, дождалась курьера и вручила ему 3 миллиона рублей, 700 долларов и 225 евро. Только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В УМВД России по региону по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».