  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина водитель не пожелал пропустить пешеходов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пр. Ленина водитель не пожелал пропустить пешеходов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На пр. Ленина водитель не пожелал пропустить пешеходов

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на повороте с дублера проспекта Ленина на ул. Рязанскую в Туле. На записи видно, как водитель легковушки почему-то не стал пропускать пешеходов.

«Почти по пешеходам проехал, даже не притормозил. Дата и время на видеорегистраторе сбиты. Снято 28 ноября в 15.00», — сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате
Дежурная часть
В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате
вчера, в 20:16, 24 1508 2
В Туле водитель Mazda CX-5 совершил «обманный» маневр
Дежурная часть
В Туле водитель Mazda CX-5 совершил «обманный» маневр
вчера, в 16:05, 9 1172 1
В Туле водитель маршрутки резво пролетел на запрещающий сигнал светофора
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки резво пролетел на запрещающий сигнал светофора
2 декабря, в 20:18, 16 1492 4
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что ему можно через двойную сплошную
2 декабря, в 17:52, 9 1264 -2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:50 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 4 декабря: туман, до +3 и без осадков
сегодня, в 07:00, 85 1060 5
В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей
Дежурная часть
В Туле пенсионерка передала мошенникам более 3 млн рублей
сегодня, в 14:26, 64 1275 1
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
Жизнь Тулы и области
Депутаты Тульской гордумы попались на сокрытии доходов и недвижимости за два года
сегодня, в 14:01, 37 1893 -2
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
Жизнь Тулы и области
В Туле обломки БПЛА повредили окна детского сада
сегодня, в 10:13, 35 9501 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO
Деньги уходят с депозитов на фондовый рынок, а в 2026 году ожидается волна IPO
Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта
Хоккеист Ковалев, фигуристы Степанова, Букин, Слуцкая: на открытии Губернского катка выступят звезды спорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.