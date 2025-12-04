  1. Моя Слобода
  Глава СК России заинтересовался ходом расселения аварийного дома в Донском
Глава СК России заинтересовался ходом расселения аварийного дома в Донском

Здание 1957 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии.

Глава СК России заинтересовался ходом расселения аварийного дома в Донском
Фото из архива Myslo.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Донском. В соцсетях сообщили, что жителей многоквартирного дома на улице Строительной уже долгое время не расселяют. 

Здание 1957 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: несущие конструкции разрушаются, фасад осыпается, системы отопления и водоснабжения не функционируют, в квартирах имеются сырость и плесень.

«Несмотря на признание в 2016 году строения аварийным и установление сроков расселения на май текущего года, до настоящего времени мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимается. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — отметили в региональном СК. 

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:41 0
