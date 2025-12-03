  1. Моя Слобода
В Туле за сутки сбили двух перебегавших дорогу подростков

Обошлось без госпитализаций.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.
Первая авария случилась 2 декабря в 7.00 в 11-м проезде в Мясново. 71-летний мужчина за рулем Mazda наехал на 17-летнего парня. Он перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 
 
Второе ДТП произошло 2 декабря в 18.10 на улице Хворостухина. 66-летний мужчина за рулем Lada Vesta сбил 9-летнего мальчика. Она пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. 
 
Во всех случаях обошлось без госпитализаций. 
 

сегодня, в 13:11
