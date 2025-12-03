В Туле за сутки сбили двух перебегавших дорогу подростков
Обошлось без госпитализаций.
Фото Госавтоинспекции Тульской области.
Первая авария случилась 2 декабря в 7.00 в 11-м проезде в Мясново. 71-летний мужчина за рулем Mazda наехал на 17-летнего парня. Он перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Второе ДТП произошло 2 декабря в 18.10 на улице Хворостухина. 66-летний мужчина за рулем Lada Vesta сбил 9-летнего мальчика. Она пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Во всех случаях обошлось без госпитализаций.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Место
Прочее
сегодня, в 07:00, 148 1151 6
сегодня, в 11:02, 38 1936 1
сегодня, в 10:21, 35 804 3
вчера, в 20:30, 111 10581 45