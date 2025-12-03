  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель Mazda CX-5 совершил «обманный» маневр - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель Mazda CX-5 совершил «обманный» маневр

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В Туле водитель Mazda CX-5 совершил «обманный» маневр

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на перекрестке Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена. На записи видно, как водитель Mazda CX-5 включил левый поворотник, а затем внезапно повернул направо из крайней левой полосы.

«Очень опасная ситуация», — прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель маршрутки резво пролетел на запрещающий сигнал светофора
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки резво пролетел на запрещающий сигнал светофора
вчера, в 20:18, 10 1204 4
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что ему можно через двойную сплошную
вчера, в 17:52, 9 1060 -2
В Криволучье водитель пролетел на красный
Дежурная часть
В Криволучье водитель пролетел на красный
1 декабря, в 20:16, 3 1275 2
В центре Тулы водитель красного Daewoo Matiz грубо нарушил ПДД
Дежурная часть
В центре Тулы водитель красного Daewoo Matiz грубо нарушил ПДД
1 декабря, в 16:44, 8 1171 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохама автохам
Место
Тула
Погода в Туле 3 декабря: до +3 градусов, гололед и туман
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 3 декабря: до +3 градусов, гололед и туман
сегодня, в 07:00, 153 1788 7
Подрезали и сбежали: в Туле ищут очевидцев ДТП 
Дежурная часть
Подрезали и сбежали: в Туле ищут очевидцев ДТП 
сегодня, в 11:02, 60 2989 4
Тульская блогерша сожгла съемную квартиру в Мытищах: ущерб оценили в 3 миллиона
Дежурная часть
Тульская блогерша сожгла съемную квартиру в Мытищах: ущерб оценили в 3 миллиона
сегодня, в 14:31, 54 2120 -5
Туляков просят анонимно рассказать о случаях коррупции
Жизнь Тулы и области
Туляков просят анонимно рассказать о случаях коррупции
сегодня, в 10:21, 38 1121 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Читинец занялся сексом с пенсионеркой из Тулы, а потом забил её насмерть 
Читинец занялся сексом с пенсионеркой из Тулы, а потом забил её насмерть 
Почти пять тысяч жителей Тульской области воспользовались электронными госуслугами в ноябре
Почти пять тысяч жителей Тульской области воспользовались электронными госуслугами в ноябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.