  В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате
В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Туле пролетевший на красный водитель едва не сбил нарушителя на самокате

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Октябрьской и ул. Токарева. На записи видно, как нарушивший ПДД автомобилист едва не сбил поленившегося спешиться мужчину на самокате

«Проезд на красный из полосы для поворота только налево, чуть не сбивает беднягу деда нарушителя, и далее опять на красный. Картошку видимо спешил копать», - с иронией прокомментировал автор кадров.

 

