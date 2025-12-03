  1. Моя Слобода
Туляки фиктивно трудоустроили 150 мигрантов: подозреваемые задержаны

В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Фото УМВД по Тульской области.

В Тульской области возбуждено уголовное дело против трех местных жителей, которые организовали схему незаконного пребывания мигрантов.

Двое мужчин и одна женщина, действуя сообща, за деньги заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры и направляли ложные уведомления в миграционные органы, создавая видимость законного трудоустройства.

Эта схема действовала с начала 2025 года и позволила более 150 иностранным гражданам остаться в Тульской области вопреки закону.

«В ходе следствия будут установлены все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили в региональном УМВД. 

 

сегодня, в 16:51 +1
