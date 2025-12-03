  1. Моя Слобода
Тульская блогерша сожгла съемную квартиру в Мытищах: ущерб оценили в 3 миллиона

Деньги на возмещение женщина просит у своих подписчиков.

Тульская блогерша сожгла съемную квартиру в Мытищах: ущерб оценили в 3 миллиона

Пожар произошел 30 ноября из-за непотушенной сигареты. Окурок упал на кресло, после чего огонь охватил всю квартиру. 25-летняя Татьяна И., вместо того чтобы вызвать пожарных, начала снимать все на видео. При этом Татьяна разносила горящие вещи по всей квартире. 

В результате происшествия комнаты в квартире частично выгорели, а вместе с ними — техника и документы. По словам соседей, в тот вечер тиктокерша была пьяна.

ущерб.jpg

Хозяйка жилплощади оценила ущерб в 3 миллиона рублей: Татьяна подписала соответствующий договор о возмещении. Правда, блогерша согласна выплатить деньги не сразу, а со временем. Теперь она просит помощи у подписчиков, чтобы собрать необходимую сумму. 

По нашей информации, популярность Татьяне принес блог, в котором она ест на камеру и общается с аудиторией. 

сегодня, в 14:31
