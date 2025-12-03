Подрезали и сбежали: в Туле ищут очевидцев ДТП 

В редакцию Myslo пришло обращение читателей с просьбой найти очевидцев, у которых есть фото или видео с места аварии, произошедшей 2 декабря на Восточном обводе. По словам людей, ДТП случилось в 22.00 у заправки напротив бывшего гипермаркета «Линия»:

— Иностранцы, предположительно, граждане Узбекистана, спускались с Новомосковского шоссе и хотели повернуть на заправку. Прямо перед нами пересекли сплошную и подрезали наш автомобиль. После аварии иностранцы сбежали, оставив машину, госномер О166КХ774. Мы сегодня напишем заявление в ГАИ, но, возможно, кто-то знает этих людей и поможет их найти как можно скорее. Будем благодарны за любую информацию.