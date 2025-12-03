  1. Моя Слобода
Педофил из Белева получил 22 года колонии: он насиловал школьниц и угрожал их убить

Ранее мужчина был осужден за изнасилование несовершеннолетней и вымогательство.

Педофил из Белева получил 22 года колонии: он насиловал школьниц и угрожал их убить

В Туле 41-летний Назиль Мелехов (имя и фамилия изменены. — Прим. ред.) признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях в отношении несовершеннолетних и угрозах убийством.

В настоящий момент мужчина уже отбывает наказание за вымогательство и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года преступная группа, организованная Назилем, совершила четыре вымогательства на общую сумму 132 тысячи рублей. Кроме этого, в августе 2020 года он надругался над 13-летней школьницей. Приговором суда тогда ему было назначено наказание в виде 15 лет 10 месяцев лишения свободы.

А уже после того как Назиля арестовали и поместили в СИЗО, следователям стало известно, что мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетних, запугивая жертв связями с криминальным миром. В Белеве от его действий пострадали три несовершеннолетние девочки. Подробности этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.

Приговором суда по совокупности наказаний обвиняемому назначено 22 года лишения свободы. 

сегодня, в 11:42
