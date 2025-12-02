В Туле рецидивист украл у 21-летней девушки ноутбук

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по Туле обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что у неё из квартиры пропал ноутбук стоимостью 60 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро выяснили, что компьютер похитил ранее судимый за кражу и грабеж 41-летний туляк. Как выяснилось, мужчина без труда проник в квартиру через открытую входную дверь.

Вор был задержан и признался в содеянном: ноутбук он продал, а деньги – потратил. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».