В Туле рецидивист украл у 21-летней девушки ноутбук

Совершить преступление злоумышленнику «помогла» незапертая дверь.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по Туле обратилась 21-летняя девушка. Она рассказала, что у неё из квартиры пропал ноутбук стоимостью 60 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска быстро выяснили, что компьютер похитил ранее судимый за кражу и грабеж 41-летний туляк. Как выяснилось, мужчина без труда проник в квартиру через открытую входную дверь.

Вор был задержан и признался в содеянном: ноутбук он продал, а деньги – потратил. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

сегодня, в 21:21
Событие
кража преступление полиция УМВД России по Тульской области
Место
Тула
