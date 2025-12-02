  1. Моя Слобода
  В Туле из маршрутки на ходу выпала девушка: прокуратура завершила проверку
Перевозчик отделался штрафом.

В Туле прокуратура провела проверку по факту публикации о девушке, выпавшей из маршрутки. Инцидент произошел еще в августе: пострадавшая была госпитализирована с переломом затылочной кости с переходом на основание черепа, сотрясением мозга и ссадинами.

В ходе проверки установлено, что водитель маршрутки № 62, принадлежащей ООО «Тульские пассажирские перевозки», начал движение, не убедившись, что полностью закрыл входную дверь. В результате этого пассажирка вывалилась на проезжую часть, получив серьезные травмы. 

По результатам проверки должностное лицо ООО «ТПП» привлечено к административной ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Сумма штрафа составила 5000 рублей. 


 

Фотограф
сегодня, в 11:29 −13
