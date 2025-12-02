  1. Моя Слобода
На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что ему можно через двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Кирова водитель кроссовера решил, что ему можно через двойную сплошную

Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры с видеорегистратора своего авто. Запись сделана на перекрестке ул. Кирова и ул. Немцова в Туле. На кадрах видно, как водитель кроссовера нарушил ПДД: проигнорировал знак «Движение направо» и двойную сплошную линию разметки.

«Дата и время на видеорегистраторе сбиты. Снято 28 ноября, в 15.35», — уточнил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
сегодня, в 17:52
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
