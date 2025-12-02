Футбольный судья из Тулы «развел» подругу на 1,6 млн рублей: суд ужесточил приговор

В Туле суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу бывшего футбольного арбитра Алексея Л. Ранее мужчина был признан виновным в мошенничестве и получил условный срок.

Напомним, летом 2024 года обвиняемый находился в тяжелом финансовом положении. Видимо, находясь в поиске денег, Алексей придумал историю о внезапно заболевшей матери, которую и рассказал близкой подруге.

Подруга Алексея, проникшись сочувствием, дала мужчине финансовые средства на лечение его мамы — мужчина показывал ей фиктивные медицинские документы, которые сделал самостоятельно. А чуть позже подруга Алексея узнала, что «заболевшая» абсолютно здорова. Ущерб от действий афериста составил 1 миллион 600 тысяч рублей.

В ходе процесса Алексей не признавал вину в мошенничестве, заявляя, что всего лишь злоупотребил доверием. Приговором суда ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года.

Прокуратура обжаловала этот вердикт — из приговора исключено указание о применении условного осуждения. Алексея Л. взяли под стражу в зале суда. Ближайшие 3 года он проведет в колонии общего режима.