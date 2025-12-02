  1. Моя Слобода
  Бывший сотрудник АО «ТГЭС» обворовал 56 трансформаторных подстанций
Бывший сотрудник АО «ТГЭС» обворовал 56 трансформаторных подстанций

Мужчина отделался штрафом.

Бывший сотрудник АО «ТГЭС» обворовал 56 трансформаторных подстанций

В Туле 53-летний местный житель признан виновным в краже, совершенной в крупном размере. 

Судом установлено, что с 1 октября 2024 года по 19 марта 2025 года обвиняемый, ранее трудившийся в АО «Тульские городские электрические сети», обворовывал трансформаторные подстанции. Демонтировал оттуда детали, содержащие медь. А проникал с помощью дубликатов ключей, которые сделал заранее. Похищенное мужчина сдавал в пункт приема металлолома.

Всего за 5 месяцев он обворовал 56 подстанций, нанесенный ущерб составил 380 000 рублей. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 250 00 рублей. 

сегодня, в 13:04
