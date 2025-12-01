Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков

Следующие 9,5 года она проведет за решеткой.

В городе Щекино 34-летняя местная жительница признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в июле обвиняемая получила от неустановленных следствием лиц оптовую партию наркотиков. Женщина планировала за вознаграждение разложить «закладки» с запрещенными веществами по территории города. Однако её деятельность пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъято почти 60 граммов наркотиков.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.