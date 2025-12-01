  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков

Следующие 9,5 года она проведет за решеткой.

Жительница Тульской области пыталась сбыть крупную партию наркотиков

В городе Щекино 34-летняя местная жительница признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в июле обвиняемая получила от неустановленных следствием лиц оптовую партию наркотиков. Женщина планировала за вознаграждение разложить «закладки» с запрещенными веществами по территории города. Однако её деятельность пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъято почти 60 граммов наркотиков. 

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
сегодня, в 10:28 0
Другие статьи по темам
Прочее
наркотики покушение на сбыт Щекино Тульская область приговор суда прокуратура
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
сегодня, в 07:00, 70 18 4
Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском
Дежурная часть
Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском
вчера, в 23:04, 38 4704 2
Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки на Тульскую область с воздуха
Жизнь Тулы и области
Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки на Тульскую область с воздуха
сегодня, в 06:22, 26 3722 -2
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
Жизнь Тулы и области
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
сегодня, в 10:51, 22 1197 -3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
В Тульской области контактный центр обработал за 13 лет более 14 млн звонков и сообщений
В Тульской области контактный центр обработал за 13 лет более 14 млн звонков и сообщений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.