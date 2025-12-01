  1. Моя Слобода
Житель Богородицка ударил приятеля ножом: тот умер спустя несколько дней

Злоумышленник задержан. На время следствия он будет содержаться под стражей.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, причастного к причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 16 ноября в квартире дома на ул. Комсомольской в райцентре, обвиняемый поссорился с приятелем. Во время конфликта потерпевший получил удар ножом в грудь, от которого через несколько дней скончался.

Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное дело преступление СУ СК России по Тульской области
Место
Тульская область Богородицк
