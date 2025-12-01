За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей

С 28 по 30 ноября сотрудники УГИБДД УМВД России Тульской области задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.
Восемь из них были «под градусом», при этом один – без водительских прав. Шестеро отказались пройти медицинское освидетельствование, среди них тоже оказался один «бесправный». В отношении двоих задержанных собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – ранее их уже задерживали за рулём в нетрезвом виде, теперь им грозит уголовное наказание.
Уважаемые участники дорожного движения! Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.