  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают всех не оставаться равнодушными к проблеме пьяной езды.

За три дня на тульских дорогах были задержаны 16 нетрезвых водителей
Фото Алексея Пирязева.

С 28 по 30 ноября сотрудники УГИБДД УМВД России Тульской области задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Восемь из них были «под градусом», при этом один – без водительских прав. Шестеро отказались пройти медицинское освидетельствование, среди них тоже оказался один «бесправный». В отношении двоих задержанных собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – ранее их уже задерживали за рулём в нетрезвом виде, теперь им грозит уголовное наказание.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщите об этом по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54,
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • Для связи через Telegram: +7(999)374-36-13.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
вчера, в 22:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
нетрвезвый водитель пьяный водитель тульская Госавтоинспекция УГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская область
«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле
Жизнь Тулы и области
«И квартиру забрала, и деньги потратила»: история очередной жертвы «эффекта Долиной» в Туле
вчера, в 16:00, 65 6099 4
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
Жизнь Тулы и области
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
вчера, в 15:23, 59 2005 -7
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
Жизнь Тулы и области
Скорость движения трамваев на Пролетарском мосту снизят до 10 км/ч
вчера, в 21:21, 43 852 -7
В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги
Дежурная часть
В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги
вчера, в 12:46, 36 2786 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет
На каких улицах Тулы 2 декабря отключат свет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.