В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги

36-летний тренер по смешанным единоборствам сейчас заключен под стражу.

В Туле задержан 36-летний лидер этнической преступной группировки, занимавшейся вымогательствами и разбоем, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По предварительным данным, тренер по смешанным единоборствам объединил вокруг себя воспитанников из земляков — уроженцев одной из республик Закавказья. Группировка орудовала на территории Щекино и Тулы: представлялись сотрудниками силовых структур, избивали жертв и вымогали у них деньги — от 500 до 800 тысяч рублей.

В настоящий момент мужчина арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».