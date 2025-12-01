  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В центре Тулы водитель красного Daewoo Matiz грубо нарушил ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В центре Тулы водитель красного Daewoo Matiz грубо нарушил ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

В центре Тулы водитель красного Daewoo Matiz грубо нарушил ПДД

Виталий прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на повороте с ул. Каминского на пр. Ленина в Туле. На записи видно, как водитель красного Daewoo Matiz грубо и опасно нарушил правила дорожного движения.

«Это нормально — через три полосы и двойную сплошную?» — возмутился автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
Дежурная часть
Под Тулой водитель учебной машины нарушил ПДД
вчера, в 20:00, 22 804 3
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
Дежурная часть
В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД
вчера, в 15:00, 35 90 2
На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный
Дежурная часть
На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный
29 ноября, в 20:00, 17 1740 1
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
29 ноября, в 15:02, 21 1970 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 1 декабря: туман и до +4 градусов
сегодня, в 07:00, 74 235 4
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
Жизнь Тулы и области
В Тульской области начнут добывать электричество из канализации
сегодня, в 15:23, 45 1089 -4
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
Жизнь Тулы и области
Тулякам стали приходить СМС-оповещения об атаке БПЛА
сегодня, в 10:51, 36 2283 -6
В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги
Дежурная часть
В Туле задержали лидера банды «липовых» силовиков: преступники избивали жертв и вымогали деньги
сегодня, в 12:46, 33 2061 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На главной площади Тулы открыли Губернский каток
На главной площади Тулы открыли Губернский каток
5 декабря на площади Победы в Туле запретят остановку и стоянку транспорта
5 декабря на площади Победы в Туле запретят остановку и стоянку транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.