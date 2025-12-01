  1. Моя Слобода
После беседы с мошенником тульская пенсионерка отдала полмиллиона рублей незнакомцу

Женщину убедили, что крупную сумму нужно проверить на подлинность.

После беседы с мошенником тульская пенсионерка отдала полмиллиона рублей незнакомцу

В Туле пенсионерка стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина заявила, что ей позвонил неизвестный и рассказал о «новых» требованиях законодательства об «обязательном декларировании» крупных накоплений. В разговоре мужчина убедил потерпевшую передать деньги курьеру, который «передаст их в компетентные органы для проверки подлинности».

В результате этого женщина лишилась 560 000 рублей. В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фотограф
сегодня, в 11:17 +1
Прочее
Тула мошенничество полиция уголовное дело
