Момент жесткого ДТП на Рязанской попал на видео

В ГАИ уточнили, что никто не пострадал.

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Ранее Myslo писал, что утром 1 декабря в Туле на улице Рязанской столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал на видео:

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.