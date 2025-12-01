  1. Моя Слобода
Момент жесткого ДТП на Рязанской попал на видео

В ГАИ уточнили, что никто не пострадал.

Момент жесткого ДТП на Рязанской попал на видео
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Ранее Myslo писал, что утром 1 декабря в Туле на улице Рязанской столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал на видео:

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.

сегодня, в 14:00 +1
Событие
авария ДТП
Место
Тула
