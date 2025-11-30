  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В Туле водитель «потерялся» и нарушил ПДД

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые на ул. Рязанской в Туле. На записи видно, как водитель BMW Gran Tourer сначала едва не врезался ограничительные столбики, а затем пересек сплошную линию дорожной разметки.

«Потерялся что ли? Тула, разворот на ул. Рязанской», - прокомментировал автор ролика.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный
Дежурная часть
На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный
вчера, в 20:00, 17 1367 1
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
вчера, в 15:02, 21 1555 1
В Туле водитель поставил грузовик поперек дороги
Дежурная часть
В Туле водитель поставил грузовик поперек дороги
28 ноября, в 21:21, 56 2679 2
На ул. Кутузова водители все еще «не видят» дорожные знаки
Дежурная часть
На ул. Кутузова водители все еще «не видят» дорожные знаки
28 ноября, в 17:59, 11 1446 -1

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
сегодня, в 09:00, 196 1333 5
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
Жизнь Тулы и области
Ждут 5 лет: дорогу к деревне Алфельево администрация Тулы пообещала сделать до конца 2025 года
сегодня, в 13:00, 40 707 3
Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег
Жизнь Тулы и области
Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег
вчера, в 21:36, 58 5353 3
По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом
Дежурная часть
По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом
сегодня, в 10:11, 22 2089 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
1 декабря в Туле откроется Губернский каток
Два тульских педагога стали победителями профессиональных общероссийских конкурсов
Два тульских педагога стали победителями профессиональных общероссийских конкурсов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.