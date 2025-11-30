  1. Моя Слобода
В Черни большегруз врезался в здание автостанции

Авария произошла по вине нетрезвого водителя легковушки.

Фото тг-канала «Автохамы и ДТП | Тула».

ДТП произошло 30 ноября в 4.20 утра в поселке Чернь на 285 км. автодороги М-2 «Крым». По предварительной информации, 36-летний  водитель,  управляя  автомобилем Volkswagen Golf, при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу «ИВЕКО-E2S GM-ST»,  за рулем которого был 56-летний мужчина.

В результате аварии «ИВЕКО» опрокинулся на левый бок, наехал на металлическое ограждение, опору ЛЭП и влетел в здании автостанции. 

Водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В ДТП пострадали водитель Volkswagen Golf и его пассажиры - 37-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Автор
сегодня, в 11:59 +3
