По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом

В Алексинском районе Тульской области произошло ДТП. По дороге на склад Wildberries столкнулись автобус и фура. Автобус перевозил сотрудников склада известного маркетплейса.
По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля скрылся с места ДТП.
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
