  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

По дороге на склад Wildberries произошло ДТП с автобусом
Фото тг-канала «Тула Жесть».

В Алексинском районе Тульской области произошло ДТП. По дороге на склад Wildberries столкнулись автобус и фура. Автобус перевозил сотрудников склада известного маркетплейса.

photo_2025-11-30_08-14-45.jpg

По словам очевидцев, водитель грузового автомобиля скрылся с места ДТП.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор
сегодня, в 10:11 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
сегодня, в 09:00, 103 533 5
Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег
Жизнь Тулы и области
Синоптики рассказали, когда в Тульской области ляжет снег
вчера, в 21:36, 44 3907 2
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
Дежурная часть
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
вчера, в 12:34, 41 5043 2
Пробка даже в выходные: туляки просят отрегулировать светофоры в центре города
Жизнь Тулы и области
Пробка даже в выходные: туляки просят отрегулировать светофоры в центре города
вчера, в 16:54, 30 2812 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
30 ноября в Туле «Арсенал» сыграет с «Нефтехимиком»
30 ноября в Туле «Арсенал» сыграет с «Нефтехимиком»
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Погода 30 ноября: в Туле пасмурно и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.