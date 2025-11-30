Названа предварительная причина смертельного пожара в Петровском

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Предварительная причина пожара в поселке Петровском — неосторожное обращение с огнем при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, пожар случился вечером 30 ноября в квартире на пятом этаже на улице Бунина в поселке Петровский. В результате происшествия погибли 49-летняя женщина и 36-летний мужчина. Кроме того, пострадала 31-летняя женщина. Ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области проводит доследственную проверку.