  В Тульской области работник предприятия погиб в дробильной машине
В Тульской области работник предприятия погиб в дробильной машине

По факту случившегося ведется проверка.

Следователем отдела по Узловой СУ СК России по Тульской области начала процессуальная проверка по сообщению о гибели рабочего на производстве. 

По предварительным данным, в пятницу, 28 ноября, на территории одного из производств в Узловском районе во время переработки деревянной продукции, одним из рабочих попал в дробильную машину. Мужчина скончался на месте происшествия. 

По информации Myslo, ЧП произошло на предприятии, специализирующемся на переработке деревянных поддонов. Оно располагается на территории особой экономической зоны в Узловском районе.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял необходимую документацию и опрашивает очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

29 ноября, в 10:27 +1
