  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Фрунзе водитель Porsche Macan решил, что ему можно на красный

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на повороте с ул. Фрунзе на ул. Первомайскую в Туле. На записи видно, как водитель немецкого кроссовера Porsche Macan нарушил ПДД, проехав на запрещающий сигнал светофора.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
сегодня, в 15:02, 13 774 1
В Туле водитель поставил грузовик поперек дороги
Дежурная часть
В Туле водитель поставил грузовик поперек дороги
вчера, в 21:21, 46 2216 2
На ул. Кутузова водители все еще «не видят» дорожные знаки
Дежурная часть
На ул. Кутузова водители все еще «не видят» дорожные знаки
вчера, в 17:59, 11 1193 -1
На ул. Болдина водитель дерзко промчал по встречке
Дежурная часть
На ул. Болдина водитель дерзко промчал по встречке
27 ноября, в 20:00, 16 1588 3

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
сегодня, в 09:00, 130 1130 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 18:15, 91 3537 -15
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
Дежурная часть
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
сегодня, в 12:34, 29 3431 2
За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники
Жизнь Тулы и области
За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники
сегодня, в 14:38, 20 983 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле открылась выставка, посвященная швейному мастерству и модной индустрии
В Туле открылась выставка, посвященная швейному мастерству и модной индустрии
На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов
На ул. Ложевой кнопка светофора бьет током пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.