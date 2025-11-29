Главный тульский следователь отчитается Бастрыкину о расследовании многомиллионного мошенничества в Болохово

На фото Дарья М.

Жители Болохово во время эфира телепередачи на федеральном телеканале региона обратились к Главе СК России. Они рассказали, что пострадали от мошеннических действий педагога из Болохово.

Напомним, по словам пострадавших, местная жительница Дарья М., помимо педагогической деятельности, работала юристом и риелтором. Поэтому ни у кого не возникло сомнений, когда она стала предлагать жителям Болохово стать «инвесторами» для жителей Курска. По ее легенде, они переезжают в Тульскую область с 2-миллионными сертификатами на жилье. Но чтобы приобрести здесь жилье им необходимо было внести задаток — около 50 тыс. рублей, которых физически нет у людей «из пограничного города, терзаемого сейчас вражескими атаками». Поэтому они готовы брать в долг деньги и потом возвращать с хорошими процентами: возьмут 50 тыс. рублей, а вернут 75 тыс. рублей.

Ранее Myslo сообщал, что 36 человек пострадали от мошеннических действий педагога из Болохово и написали заявления в полицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело.

По итогам эфира глава СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить по доводам, прозвучавшим в программе. Доклад будет представлен в центральный аппарат СК России.