  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Главный тульский следователь отчитается Бастрыкину о расследовании многомиллионного мошенничества в Болохово - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Главный тульский следователь отчитается Бастрыкину о расследовании многомиллионного мошенничества в Болохово

Глава ведомства дал такое поручение руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову.

Главный тульский следователь отчитается Бастрыкину о расследовании многомиллионного мошенничества в Болохово
На фото Дарья М.

Жители Болохово во время эфира телепередачи на федеральном телеканале региона обратились к Главе СК России. Они рассказали, что пострадали от мошеннических действий педагога из Болохово.

Напомним, по словам пострадавших, местная жительница Дарья М., помимо педагогической деятельности, работала юристом и риелтором. Поэтому ни у кого не возникло сомнений, когда она стала предлагать жителям Болохово стать «инвесторами» для жителей Курска. По ее легенде, они переезжают в Тульскую область с 2-миллионными сертификатами на жилье. Но чтобы приобрести здесь жилье им необходимо было внести задаток — около 50 тыс. рублей, которых физически нет у людей «из пограничного города, терзаемого сейчас вражескими атаками». Поэтому они готовы брать в долг деньги и потом возвращать с хорошими процентами: возьмут 50 тыс. рублей, а вернут 75 тыс. рублей. 

Ранее Myslo сообщал, что 36 человек пострадали от мошеннических действий педагога из Болохово и написали заявления в полицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности.

Накануне стало известно, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело.

По итогам эфира глава СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Тульской области Усову В.В. доложить по доводам, прозвучавшим в программе. Доклад будет представлен в центральный аппарат СК России.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:25 0
Другие статьи по темам
Событие
мошенничество педагог
Место
Болохово
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 29 ноября: до +5 и без осадков
сегодня, в 09:00, 130 1130 5
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 18:15, 91 3537 -15
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
Дежурная часть
Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы
сегодня, в 12:34, 29 3431 2
За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники
Жизнь Тулы и области
За безопасностью в лесах Тульской области следят беспилотники
сегодня, в 14:38, 20 983 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пробка даже в выходные: туляки просят отрегулировать светофоры в центре города
Пробка даже в выходные: туляки просят отрегулировать светофоры в центре города
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
На ул. Рязанской торопливый водитель едва не устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.