Что не так в истории с взяткой руководителю КИЗО Тулы

Публикуем, что известно о компании, которая якобы хотела избежать проверки.

В пятницу, 28 ноября, стало известно об аресте председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Андрея Слепцова. Ему вменяют вымогательство и получение взятки. По версии следствия он дважды получил по 150 тыс. рублей за то, чтобы АО «Лотос» избежало проверки. Деньги Слепцову передавала заместитель гендиректора компании.

Что известно об АО «Лотос»

Это акционерное общество владеет зданиями общественных бань Тулы. Генеральным директором «Лотоса» на протяжении 15 лет является Татьяна Юрьевна Силаева.

Изначально «Лотос» являлся муниципальным унитарным предприятием (МУП), а его учредителем Комитет имущественных и земельных отношений. Решение о приватизации городского предприятия приняла Тульская городская дума еще в 2009 году. Стоимость его оценивалась в 44 771 000 рублей — по такой цене оно было выставлено на торги в 2020 году.

Кто выкупил «Лотос» остается неизвестным. Возможно, владелец или владельцы не хотят раскрывать этой информации: держателем реестра акций компании является ОАО «Агентство „Региональный независимый регистратор“».

Уставной капитал ОА «Лотос» составляет 62 149 000 рублей. По итогам 2024 года, согласно данным портала «Руспрофиль», организация показала убыток в 3 млн рублей.

Что планировал проверять комитет в акционерном обществе? На данный момент ответа на этот вопрос нет. Как неизвестно и то, какое отношении вообще комитет имеет к этому АО.